Бельгия запланировала купить у США крупную партию F-35

Бельгия решила заменить старые F-16 на новые американские F-35, всего планируется закупить 34 самолета, сообщил глава МВД страны Ян Ямбон.

«Правительство выбирает F-35 в качестве замены истребителей F-16», – заявил министр, передает ТАСС.

Ямбон добавил, что планируется приобрести 34 самолета на общую сумму в 4 млрд евро. «Это важное решение в контексте нашей безопасности. Отличная новость для нашей армии и экономики», – подытожил глава МВД.

В сентябре 2018 года бельгийский экономист Седрик дю Монсо раскритиковал решение властей о покупке новых истребителей и назвал сделку неблагоприятной для экономики страны и ЕС в целом.

В октябре сообщалось, что один из бельгийских F-16 взорвался на авиабазе Флорен.