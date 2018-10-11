В четверг на авиабазе Флорен в Бельгии взорвался истребитель F-16, два человека получили ранения.

Взрыв полностью уничтожил самолет, сообщает DH со ссылкой на источники. Инцидент произошел во время наземного техобслуживания истребителя.

Двое военных получили незначительные ранения. Также небольшой ущерб получил стоящий рядом самолет.

Расследование причин взрыва проводит Дирекциая по безопасности полетов (ASD). Минобороны Бельгии назвало инцидент «серьезным», и собирается провести пресс-конференцию на базе Флорен, где расскажет о причинах случившегося.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. На вооружении Бельгии стоит 50 самолетов F-16 AM и 10 самолетов F-16 BM.