Москва заявила об усилении ядерного компонента в учениях НАТО

Страны Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в проводимых военных учениях, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами», – приводит его слова ТАСС.

В частности, отметил замглавы МИД России, к учениям НАТО привлекаются стратегические бомбардировщики США, которые «совершают полеты в крайне чувствительных для интересов безопасности России зонах».

Грушко также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у России появились «мобильные, трудно выявляемые, способные нести ядерные вооружения» ракеты, которые «снижают порог применения ядерного вооружения в конфликте». Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не снижает порог применения ядерного оружия, это делают США в обновленных ядерных стратегиях и путем развития новых вооружений, передает РИА «Новости».

К тому же американская сторона модернизирует размещенные в Европе бомбы свободного падения, повышая их точность и понижая мощность, таким образом придавая им функции не оружия возмездия, а оружия театра военных действий, подчеркнул Грушко.

«Это реальные факторы, которые существенно понижают порог применения ядерного оружия, то есть повышают риски эскалации любого конфликта в ядерную фазу», – заявил Грушко, комментируя слова Столтенберга.

Военная стратегия России очень четко определяет только один сценарий применения ядерного оружия вне ядерного контекста – это возможно лишь тогда, когда под угрозу будет поставлено само существование государства, добавил замминистра иностранных дел.

По словам дипломата, США и страны НАТО «заметают под ковер» претензии России по нарушениям договора о ракетах средней и меньшей дальности. В то же время на «беспрецедентные меры транспарентности» со стороны России «позитивного ответа не последовало», констатировал он.

Напомним, в среду бомбардировщики США отработали ядерные удары по России. В четверг польский генерал рассказал о планах ядерного удара по России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.