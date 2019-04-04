Польский генерал рассказал о планах ядерного удара Запада по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Запад ответит на «российскую агрессию» ядерным оружием.

Как заявил Скшипчак, США готовы были нанести такой удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши», но и сегодня подобные планы существуют на случай «российской агрессии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtualna Polska.

Польский генерал заявил, что НАТО необходимо, так как ни одна европейская страна не сможет выстоять против России в одиночку. При этом, по его мнению, НАТО стало слабее, о чем свидетельствует воссоединение Крыма с Россией и ситуация в Донбассе.

Скшипчак считает, что укрепление восточного фланга НАТО и переброска военных США в Польшу, Румынию и Прибалтику не пугают Москву, так как эти силы «не смогут изменить ситуацию»

Он также упрекнул НАТО в медлительности при принятии решений. Скшипчак полагает, что эта медлительность позволила бы России в случае воображаемого нападения занять Прибалтику. Тогда воевать НАТО с Россией пришлось бы уже на территории Польши.

Напомним, западные СМИ сообщали, что американские бомбардировщики B-52, переброшенные на военные базы в Европе в начале весны, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию.

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