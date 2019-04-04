ЕС не признал решение Венесуэлы о лишении Гуайдо неприкосновенности

Евросоюз отказывается признавать решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«ЕС отвергает решение непризнанного Национального собрания об отмене парламентского иммунитета Хуана Гуайдо», – отметила Могерини, передает ТАСС.

По ее словам, это решение является «серьезным нарушением конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальное собрание».

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В среду Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы (учредительное собрание) постановила лишить Гуайдо парламентского иммунитета. После этого в отношении Гуайдо начался уголовный процесс.

Гуайдо – глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Президент страны Николас Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав учредительное собрание.

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