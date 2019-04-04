ЕС не признал решение Венесуэлы о лишении Гуайдо неприкосновенности

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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            ЕС не признал решение Венесуэлы о лишении Гуайдо неприкосновенности

            4 апреля 2019, 11:42

            Текст: Алина Назарова

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            Евросоюз отказывается признавать решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

            «ЕС отвергает решение непризнанного Национального собрания об отмене парламентского иммунитета Хуана Гуайдо», – отметила Могерини, передает ТАСС.

            По ее словам, это решение является «серьезным нарушением конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным отменять иммунитет членов парламента, является Национальное собрание».

            На ваш взгляд

             
            Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро?



            Обсуждение: 241 комментарий

            В среду Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы (учредительное собрание) постановила лишить Гуайдо парламентского иммунитета. После этого в отношении Гуайдо начался уголовный процесс.

            Гуайдо – глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Президент страны Николас Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав учредительное собрание. 

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