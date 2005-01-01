Объявлено о начале уголовного процесса против Гуайдо

В отношении самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо начинается уголовный процесс, заявил глава комиссии Национального учредительного собрания страны по вопросам права Хулио Гарсия Серпа.

Процессом займутся Верховный суд и генпрокурор страны. По словам главы комиссии, «правосудие будет исполнено», передает РИА «Новости».

Как заявил Серпа, Гуайдо должен понести ответственность «за все, что сделал», за «предательство родины».

Накануне Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы (учредительное собрание) постановила лишить Гуайдо парламентского иммунитета.

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Гуайдо – глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции. Президент страны Николас Мадуро фактически отстранил парламент от участия в политической жизни, созвав учредительное собрание.