Эксперт оценил серьезность угроз США лишить Турцию места в НАТО

«В данный момент в Турции чувствуют, что американцы больше нуждаются в них, чем наоборот. Но если вдруг дойдет до серьезного конфликта, то у США больше инструментов влияния на Анкару», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы США вытолкать Турцию из НАТО в случае приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов убежден, что для США стало бы безумием вытолкнуть из НАТО сильного военного союзника в «стратегически ключевом регионе».

Напомним, что накануне вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему ПВО С-400. «Турции надо выбрать: хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс», – передавал заявление Пенса «Интерфакс».

В Анкаре не замедлили с ответом. Вице-президент Турции Фуат Октай также предложил Вашингтону выбор: «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами». По мнению Анкары, действия США «подрывают оборону своего союзника по НАТО против врагов».

«Даже такой экстравагантный человек, как Трамп, и его администрация» не допустят ухода Турции из альянса, уверен Федор Лукьянов. «Идет перепалка с целью показать друг другу решимость, но я уверен, что никаких оргвыводов не будет. Не говоря уже о том, что в уставе НАТО нет положений об исключении кого-то (согласно уставу, страна может выйти из альянса только добровольно). Так что это просто политическая риторика», – подчеркнул эксперт.

Лукьянов добавил, что между странами ведется торг, каждый участник спора понимает свои ограничения, «но при этом пытается делать вид, что их нет». «Эрдоган ведет довольно рискованную, но вполне осознанную игру», – подчеркнул эксперт.

По его словам, уверенность туркам в споре с американцами придает то, что они «мало зависят от США». «В данный момент в Турции чувствуют, что американцы больше нуждаются в них, чем наоборот. Но если вдруг дойдет до серьезного конфликта, то у США больше инструментов влияния на Анкару. Но в то же время положение США на Ближнем Востоке настолько шаткое, то крушить все вокруг для американцев не с руки», – подытожил Федор Лукьянов.

Добавим, в четверг стало известно о том, что российско-турецкая сделка по С-400 стала предметом разговора главы Госдепа Майка Помпео и руководителя МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Пенса, назвал их пустыми угрозами и выразил уверенность, что Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов.

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