Пушков оценил вероятность изгнания Турции из НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Пенса, потребовавшего от турецких властей выбрать между российскими ЗРК С-400 и членством в НАТО.

«Пустые угрозы: Анкара от сделки вряд ли откажется, но невероятно, что Турцию исключат за это из альянса», – написал сенатор в Twitter.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений», – заключил сенатор.

Ранее турецкие власти сообщили, что в ответ на ультиматум Пенса тоже предложили Вашингтону выбор – «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами».

Анкара не раз подчеркивала, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

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