Неправительственная организация «Белые каски» в Сирии занималась принудительным изъятием внутренних органов у людей, поступавших в их центры, заявил на пресс-конференции в посольстве России в Вашингтоне директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Значительный объем свидетельств позволяет нам сделать вывод о том, что центры «Белых касок» являлись ключевым элементом в системе принудительного изъятия у людей внутренних органов», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что десятки подобных случаев были установлены в Алеппо. Жертвами «Белых касок», заявил Григорьев, с наибольшей вероятностью становились женщины и дети.

Ранее «Белые каски» неоднократно уличали в инсценировках химических атак в Сирии. Страны Запада открыто финансируют эту организацию.