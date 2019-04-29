От Грудинина через суд потребовали вернуть 27 млн рублей долга

Никулинский суд Москвы рассмотрит иск о взыскании с директора подмосковного ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина почти 27 млн рублей долга, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд принял к производству исковое заявление Сергея Хмельницкого, который просит взыскать с Павла Грудинина 26 млн 710 тысяч рублей в качестве суммы долга, а также обратить взыскание в счет погашения долга на именные акции, находящиеся на счете ответчика, долю в уставном капитале компании, зарегистрированной на Грудинина, и денежные средства на счетах», – передает РАПСИ сообщение суда.

Беседа по гражданскому делу назначена на 6 мая, добавил источник.

В июле 2018 года судебный участок мирового судьи № 332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. В ходе этого судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.

23 апреля Видновский суд обязал Грудинина передать своей бывшей жене две трети совместно нажитого имущества, в том числе денежные средства, хранящиеся на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина» и другие ценные бумаги. Ирине Грудининой присудили больше половины имущества, поскольку она является инвалидом II группы.

Кроме того, ЦИК 21 марта отказалась передать Грудинину освободившийся в связи со смертью Жореса Алферова мандат депутата Госдумы.

Комиссия ранее зарегистрировала несколько обращений, в которых заявители просят главу комиссии Эллу Памфилову воспрепятствовать передаче мандата депутату Грудинину. Они указали, что такое решение будет «заведомо незаконным» в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.