Грудинину в суде отказали в жалобе на лишение депутатского мандата

Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского суда Москвы, который не стал рассматривать иск директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина с требованием вернуть ему депутатский мандат, сообщили в Мосгорсуде.

Судья оставил «решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения», передает РАПСИ.

Никулинский суд отказался рассматривать иск, так как Грудинин нарушил правила подсудности. Тот подал апелляцию.

Напомним, совет депутатов подмосковного Видного лишил экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина мандата после запроса прокуратуры. Позднее ЦИК отказал КПРФ в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы скончавшегося Жореса Алферова. Суд поддержал отказ.

Главным основанием для претензий стало наличие у Грудинина офшора Bontro LTD в Белизе и зарубежных счетов, о которых стало известно в ходе бракоразводного процесса бизнесмена, который начался прошлым летом по инициативе Грудинина после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний также выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.