Экс-жена Грудинина попросила полицию о защите

Бывшая супруга гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирина попросила подмосковную полицию обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Грудинина подала в главное управление МВД по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, тревога Грудининой связана с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает в размере, превышающем 5 млрд рублей. «Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», – сказал источник.

Отметим, что, по оценкам экспертов, состояние Грудинина может достигать от 60 до 120 млрд рублей, сообщает ФАН.

Ранее бывшая жена Грудинина не исключила, что будет добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы.

При этом Грудинин в июле прошлого года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

Бывшая жена Грудинина в рамках бракоразводного процесса требует 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» – половину из 44%, принадлежащих Грудинину напрямую. Также она намерена взыскать 10% акций, которые находились у ООО «Универсальная Финансовая Компания». Эта компания контролировалась Bontro LTD.

Председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков отметил, что в ходе бракоразводного процесса стало известно о наличии у Грудинина зарубежных офшоров.

Кроме того, рассматривается исковое заявление ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин.