Экс-супруга Грудинина не исключила, что он использует депутатский мандат при разводе

Бывшая жена гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирина не исключила, что будет добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы.

«В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов», – сказала Ирина Грудинина «Интерфаксу».

Она также не исключила, что будет добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства.

По мнению Грудининой, получив мандат депутата Госдумы, бывший супруг попытается «получить неприкосновенность перед законом». Кроме того, женщина переживает, что экс-супруг попробует «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на то, что статус депутата Госдумы не позволяет ему быть совладельцем компаний, зарубежной недвижимости, иметь счета в зарубежных банках.

Напомним, президиум ЦК КПРФ в четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты Грудинину.

При этом Грудинин в июле прошлого года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

Бывшая жена Грудинина в рамках бракоразводного процесса требует 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» – половину из 44%, принадлежащих Грудинину напрямую. Также она намерена взыскать 10% акций, которые находились у ООО «Универсальная Финансовая Компания». Эта компания контролировалась Bontro LTD.

Председатель совета депутатов подмосковного Видного Игорь Коршаков отметил, что в ходе бракоразводного процесса стало известно о наличии у Грудинина зарубежных офшоров.

Кроме того, рассматривается исковое заявление ООО «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» о взыскании около 80 млн рублей с ООО «ТТ Девелопмент», учредителем которого является Грудинин.