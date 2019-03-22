ЦИК назвал главную причину отказа передать депутатский мандат Грудинину

Представитель Центризбиркома России рассказал, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание [для отказа в передаче мандата]», – сообщил член ЦИК Евгений Шевченко ТАСС.

Он также отметил, что документы, подтверждающие принадлежности офшора Грудинину, были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Павел Николаевич Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», – добавил Шевченко.

Представитель Центральной избирательной комиссии подчеркнул, что было и еще одно основание для отказа в передаче мандата Грудинину – отсутствие аргументации со стороны КПРФ. «Президиум ЦК КПРФ, принимая решение о передаче мандата Павлу Николаевичу Грудинину, не мотивировал, почему партия не передает мандат следующему по очереди кандидату, а пропускает очередность. Конституционный суд РФ говорит, что свое решение партии обязательно нужно аргументировать, почему такое отступление от распределения мандатов было», – сказал Шевченко.

Напомним, ранее Геннадий Зюганов предложил передать Павлу Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова. Однако Центризберком отказал в передаче мандата. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему Грудинин не может стать депутатом.

