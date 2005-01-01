ЦИК отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы от КПРФ

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21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            ЦИК отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы от КПРФ

               21 марта 2019, 12:53
            Фото: Андрей Любимов/mskagency.ru
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
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            Центризбирком на заседании в четверг отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

            «Постановление не принято», - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

            По его словам, Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за границей, а значит не может быть депутатом Госдумы. «Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может», – сказал он.

            Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами РФ и использовались другие иностранные финансовые инструменты. При этом зампред комиссии отметил, что у ЦИК нет возможности исключать людей из списков кандидатов по прошествии некоторого времени, передает ТАСС.

            «Это не наша придумка, это определение Конституционного суда. … Если у кого-то есть сомнения в справедливости, можете идти в суд. Но за последние годы Центральная избирательная комиссия не проиграла ни одного дела в суде», – сказал Булаев, сообщает Regnum.

            По словам Булаева, Грудинин написал при регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году уведомление в ЦИК, что не имеет счетов за рубежом и не владеет иностранными финансовыми инструментами. ЦИК, не имея возможности проверить это, зарегистрировал его кандидатом. «После проверки Федеральной налоговой службы мы получаем информацию о наличии вот такого количества счетов, которые были частично закрыты 19 августа, то есть значительно за сроками, когда он писал заявление, а часть – вообще до 5 января 2018 года», – сказал Булаев, продемонстрировав слайд с информацией о счетах.

            «Грудинин получил статус кандидата нечестным путём. Если ЦИК примет постановление, то она создаст прецедент, который в будущем принесёт нам много проблем», – поддержал его член ЦИК Сергей Сироткин.

            Он также сообщил, что об одной из компаний, которая была в собственности Грудинина, тот не заявлял ни на думских, ни на президентских выборах.

            Николай Булаев заявил, что озвученная информация не позволяет ему проголосовать за передачу мандата Жореса Алфёрова Павлу Грудинину. «Он будет в думе, если мы примем такое решение, и на второй день вы должны будете его изгнать», – добавил Булаев, обратившись к присутствующему на заседании лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и его коллегам по фракции. Сам Грудинин на заседании не присутствует.

            В свою очередь член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что ранее по антикоррупционному представлению прокуратуры Грудинин был лишен мандата в Совете депутатов городе Видное Московской области. «Если кандидат не может быть депутатом Видного, то, как вы считаете, он может быть депутатом Государственной думы?» – задался вопросом Лопатин.

            В результате за принятие постановления о передаче мандата Грудинину проголосовал только один член ЦИК – Евгений Колюшин, остальные проголосовали против.

            В середине марта президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. Однако кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков решил оспорить это «несправедливое» решение. Как сообщает Regnum, соответствующий иск рассмотрит подольский городской суд Московской области.

            Иванюженков считает, что данное решение противоречит требованиям ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы» и нарушает его конституционное право быть избранным депутатом. На парламентских выборах 2016 года Иванюженков входил в ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но если Иванюженков занимал в ней шестое место, то Грудинин – девятое.

            В 2009 году Конституционный суд РФ постановил, что действия политической партии не могут носить произвольный характер и не должны допускать возможность лишения гражданина статуса кандидата в депутаты, – указывает в своем заявлении Иванюженков.

            Кроме того, бывшая жена Грудинина не исключила, что он использует депутатский мандат при разводе, а потому заявила о намерении добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы.


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