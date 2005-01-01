ЦИК отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы от КПРФ

Центризбирком на заседании в четверг отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

«Постановление не принято», - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за границей, а значит не может быть депутатом Госдумы. «Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может», – сказал он.

Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами РФ и использовались другие иностранные финансовые инструменты. При этом зампред комиссии отметил, что у ЦИК нет возможности исключать людей из списков кандидатов по прошествии некоторого времени, передает ТАСС.

«Это не наша придумка, это определение Конституционного суда. … Если у кого-то есть сомнения в справедливости, можете идти в суд. Но за последние годы Центральная избирательная комиссия не проиграла ни одного дела в суде», – сказал Булаев, сообщает Regnum.

По словам Булаева, Грудинин написал при регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году уведомление в ЦИК, что не имеет счетов за рубежом и не владеет иностранными финансовыми инструментами. ЦИК, не имея возможности проверить это, зарегистрировал его кандидатом. «После проверки Федеральной налоговой службы мы получаем информацию о наличии вот такого количества счетов, которые были частично закрыты 19 августа, то есть значительно за сроками, когда он писал заявление, а часть – вообще до 5 января 2018 года», – сказал Булаев, продемонстрировав слайд с информацией о счетах.

«Грудинин получил статус кандидата нечестным путём. Если ЦИК примет постановление, то она создаст прецедент, который в будущем принесёт нам много проблем», – поддержал его член ЦИК Сергей Сироткин.

Он также сообщил, что об одной из компаний, которая была в собственности Грудинина, тот не заявлял ни на думских, ни на президентских выборах.

Николай Булаев заявил, что озвученная информация не позволяет ему проголосовать за передачу мандата Жореса Алфёрова Павлу Грудинину. «Он будет в думе, если мы примем такое решение, и на второй день вы должны будете его изгнать», – добавил Булаев, обратившись к присутствующему на заседании лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и его коллегам по фракции. Сам Грудинин на заседании не присутствует.

В свою очередь член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что ранее по антикоррупционному представлению прокуратуры Грудинин был лишен мандата в Совете депутатов городе Видное Московской области. «Если кандидат не может быть депутатом Видного, то, как вы считаете, он может быть депутатом Государственной думы?» – задался вопросом Лопатин.

В результате за принятие постановления о передаче мандата Грудинину проголосовал только один член ЦИК – Евгений Колюшин, остальные проголосовали против.

В середине марта президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину. Однако кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков решил оспорить это «несправедливое» решение. Как сообщает Regnum, соответствующий иск рассмотрит подольский городской суд Московской области.

Иванюженков считает, что данное решение противоречит требованиям ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы» и нарушает его конституционное право быть избранным депутатом. На парламентских выборах 2016 года Иванюженков входил в ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но если Иванюженков занимал в ней шестое место, то Грудинин – девятое.

В 2009 году Конституционный суд РФ постановил, что действия политической партии не могут носить произвольный характер и не должны допускать возможность лишения гражданина статуса кандидата в депутаты, – указывает в своем заявлении Иванюженков.

Кроме того, бывшая жена Грудинина не исключила, что он использует депутатский мандат при разводе, а потому заявила о намерении добиваться ареста имущества экс-супруга после получения им мандата депутата Госдумы.