Почему Грудинин не может стать депутатом Госдумы?

Мандат умершего депутата Жореса Алферова в Госдуме будет передан депутату заксобрания Красноярского края от КПРФ Петру Медведеву, а не экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, как рассчитывал Геннадий Зюганов.

У этого есть две причины.

Первая – в упущении, которое допустила КПРФ. «14-дневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии – передать мандат. У Коммунистической партии нет такого права», – разъяснил член Центризбиркома Евгений Шевченко, которого цитировал «Интерфакс».

Решение, которое принял ЦИК, основывается на действующем законе о выборах депутатов Госдумы. В нем прописано: если досрочно прекращаются полномочия депутата, прошедшего по партийному списку (например, из-за смерти парламентария, как в случае с Алферовым), то у партии есть право предложить ЦИК «кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же федерального списка».

Но если в течение двух недель (срок отсчитывается со дня прекращения полномочий депутата) партия не воспользуется своим правом, то ЦИК «передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату» из того же партийного списка.

Похоже, что в КПРФ действительно «пробили дедлайн». Жорес Алферов умер 1 марта. Госдума своим постановлением утвердила: считать с 1 марта полномочия депутата прекращенными. Следовательно, крайний срок для подачи заявления КПРФ – 14 марта. Но лишь 14-го был проведен пленум президиума, где был «решен вопрос по Грудинину», 18 марта представители КПРФ сообщили о передаче документов в ЦИК, а 19-го Центризбирком принял эти документы.

Член ЦИК Шевченко уточнил: мандат передается «первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму». Этим первым человеком и оказался красноярский депутат-коммунист Медведев.

Вторую причину, по которой Грудинин не может стать депутатом Госдумы, озвучил замглавы ЦИК Николай Булаев. На момент регистрации кандидатом в 2016 году Грудинин не закрыл счета за рубежом. Булаев подчеркнул:

«Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может».

По данным РИА «Новости», Грудинин подал в числе документов на регистрацию уведомление об отсутствии у него счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, а также иностранных финансовых инструментов. На самом деле, по информации, полученной из ФНС России, на момент регистрации в качестве кандидата в депутаты летом 2016 года он обладал счетами в зарубежных банках и владел офшорной компанией в Белизе.



Замглавы ЦИК напомнил о том, что совет депутатов подмосковного Видного лишил Грудинина мандата после запроса прокуратуры. Причиной было указано нарушение Грудининым антикоррупционного законодательства – наличие у него офшорной фирмы. По словам Булаева, об одной из компаний, которая была в собственности Грудинина, тот не заявлял ни на думских, ни на президентских выборах.

Центризбирком отказал КПРФ по причинам нарушения партией сроков подачи документов. Но, даже если бы ЦИК позволил Грудинину занять место Алферова в Думе, «вы его на второй день должны будете изгнать», сказал Булаев, обращаясь к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, присутствовавшему на заседании ЦИК.

Отметим, что выдвижение миллиардера, которое лоббировал Зюганов, сопровождалось недовольством и в самой партии. Ни один из семи опрошенных членов президиума ЦК не подтвердил свое личное участие в заседании президиума , где, как уверяет Зюганов, «пришли к единодушному мнению» выдвинуть Грудинина. В тот день не было никаких заседаний, заявил член президиума Николай Коломейцев. А кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков даже хотел оспорить решение партии в суде. На парламентских выборах 2016 года он входил в ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но занимал в ней шестое место, тогда как Грудинин – девятое.

В свою очередь КПРФ намеревается оспорить в суде решение ЦИК. Если это не удастся, место академика Алферова займет упомянутый выше Петр Медведев. Красноярский депутат, которому ЦИК «присудил» освободившееся думское кресло, возглавляет краевую организацию КПРФ.