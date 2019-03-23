Суд признал незаконным передачу мандата Грудинину

Суд в Москве признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата депутата Госдумы скончавшегося Жореса Алферова директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину; об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

«Мещанский суд Москвы признал решение президиума ЦК КПРФ незаконным и обязал ЦИК передать мандат в соответствии с предусмотренным законом порядком», – пояснил Шевченко, передает ТАСС.

Шевченко добавил, что дело было возбуждено по обращению кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова.

Ранее сообщалось, что Иванюженков, входивший в региональную группу списка кандидатов КПРФ вместе с Грудининым, собирался оспорить решение партии о передаче мандата бизнесмену в суде.

Напомним, что несколькими днями раньше ЦИК отказал КПРФ в передаче освободившегося мандата Грудинину. Тот же Шевченко уже объяснял, что главным основанием для отказа стало наличие у Грудинина зарубежных счетов и офшора. По словам Шевченко, документы, подтверждающие принадлежность офшора Грудинину, были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза.

До этого СМИ сообщали, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, о которых выяснилось в ходе бракоразводного процесса бизнесмена.

Сама Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат ее безопасность.