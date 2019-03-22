Полиция пообещала защитить бывшую жену Грудинина

Правоохранители обеспечат безопасность бывшей жены гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирины, сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«В ГУ МВД России по Московской области поступило заявление от Ирины Грудининой, которое зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания. Подмосковная полиции примет все необходимые меры для обеспечения безопасности заявительницы», – сказала Петрова, передает «Интерфакс».

Накануне Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает более чем в 5 млрд рублей.

Напомним также, что в четверг Центризберком отказал в передаче Павлу Грудинину мандата скончавшегося депутата КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова. Основанием для отказа стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему Грудинин не может стать депутатом.