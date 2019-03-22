Полиция пообещала защитить бывшую жену Грудинина

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22 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

В своем выступлении в среду в Анкаре Эрдоган снова говорил о теракте в Новой ЗеландииФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией. Среди пятидесяти убитых в мечетях города не было граждан Турции, но Эрдоган давно уже выступает как представитель всего исламского мира. В этот раз турецкий лидер напомнил австралийцам и новозеландцам о судьбе их прадедов, погибших в Первой мировой войне. В Австралии оскорбились. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 123 комментария

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Полиция пообещала защитить бывшую жену Грудинина

            22 марта 2019, 10:59

            Текст: Алина Назарова

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            Правоохранители обеспечат безопасность бывшей жены гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина Ирины, сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

            «В ГУ МВД России по Московской области поступило заявление от Ирины Грудининой, которое зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания. Подмосковная полиции примет все необходимые меры для обеспечения безопасности заявительницы», – сказала Петрова, передает «Интерфакс».

            Накануне Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает более чем в 5 млрд рублей.

            Напомним также, что в четверг Центризберком отказал в передаче Павлу Грудинину мандата скончавшегося депутата КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова. Основанием для отказа стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.

            Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему Грудинин не может стать депутатом.


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