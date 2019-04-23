Экс-жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества

Видновский городской суд Московской области передал бывшей супруге экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирине две трети их совместного имущества в рамках бракоразводного процесса.

«Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов», – передает «Интерфакс» слова адвоката Дмитрия Мальбина.

Он отметил, что переданы банковские счета, ценные бумаги, акции, в том числе в ЗАО «Совхоз имени Ленина». Сумма активов не уточняется.

Грудинин в июле прошлого года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью.

При этом Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой.

Ранее представитель Центризбиркома России также объяснял, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание», – отметил тогда член ЦИК Евгений Шевченко.

Он также отметил, что документы, подтверждающие принадлежность офшора Грудинину, были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», – добавил Шевченко.