Экс-тренера сборной Австрии по лыжам обвинили в снабжении спортсменов допингом

Бывшего тренера сборной Австрии по лыжам Геральда Хайгеля подозревают в снабжении спортсменов допингом.

По информации немецкого телеканала ARD, австрийский лыжник Йоханнес Дюрр дал показания полиции против тренера, передает ТАСС.

Дюрр заявил, что Хайгель поставлял спортсменам эритропоэтин, а также прекрасно знал об использовании кровяного допинга в команде.

В марте немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть. У правоохранителей появились данные в отношении 21 спортсмена из восьми европейских стран, представляющих пять видов спорта.

В ходе операции Aderlass в том числе был задержан австрийский лыжник Йоханнес Дюрр. Он был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как был раскрыт всемирный допинговый заговор.