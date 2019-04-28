Военный совет Судана запретил работу профсоюзов

Переходный Военный совет Судана принял решение заморозить деятельность профсоюзов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей, сообщило Sudan News Agency (Suna).

Согласно указу главы Военного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана, «их функции временно передаются нескольким специально создаваемым комитетам», передает ТАСС.

Между тем, именно Ассоциация профсоюзов выступила в Судане основной мобилизующей силой протестного движения, подняв десятки тысяч человек на демонстрации.

Несмотря на неоднократные призывы армии, перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил Судана продолжается сидячая забастовка, участники которой заявляют, что покинут площадь только по просьбе профсоюзов.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку.

Во главе Судана встал экс-начальник штаба сухопутных войск и действующий главный инспектор вооруженных сил этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, который был приведен к присяге перед армией в качестве нового главы Военного совета.

Россия признала новые власти Судана, которые, в свою очередь, поблагодарили Россию за поддержку и заявили о стратегическом характере отношений с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США довели Судан до путча.