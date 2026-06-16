Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
Захарова высмеяла ситуацию с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично оценила ситуацию с опасным маневром британского судна вблизи российского фрегата «Адмирал Григорович».
«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в Telegram-канале.
Так Захарова высказалась о происшествии в проливе Ла-Манш с участием российского военного корабля и гражданской яхты под британским флагом.
Министерство обороны России сообщило, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» несколько раз пытался выйти на связь с британской парусной яхтой Bright Future. Ответа от гражданского судна не последовало. При этом яхта следовала под двигателями опасным курсом прямо на сближение с российским кораблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в английском секторе Ла-Манша российский фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы, сообщила The Telegraph. Приблизившаяся к российскому фрегату яхта плыла из Британии во Францию.