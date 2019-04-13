Новый глава Военного совета Судана приведен к присяге

Экс-начальник штаба сухопутных войск Судана и действующий главный инспектор вооруженных сил этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан приведен к присяге перед армией в качестве нового главы Военного совета Судана, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

На улицах Хартума народные протесты сменились ликованием, передает ТАСС.

Аль-Бурхан сменил на посту главы Военного совета Судана бывшего министра обороны страны Авада бен Ауфа, который продержался на этой должности менее суток.

В Ассоциации профсоюзов Судана, ставшей главным инициатором массовых народных протестов и забастовок, приведших к свержению президента страны Омара аль-Башира, заявили, что «отставка [Авада] бен Ауфа – победа народа».

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир арестован, а власть переходит к военному совету, который будет управлять государством в течение двух лет.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.

Зампостпред России при ООН заявил, что Россия была и останется другом Судана и пока не готова принять какую-либо сторону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.