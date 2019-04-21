Новые власти Судана поблагодарили Россию

Судан выражает благодарность странам, поддержавшим его в переходный период, заявил глава переходного Военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан в эфире государственного ТВ.

«Мы благодарим Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Россию и ряд других стран за поддержку», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

«Военный совет пришел, чтобы завершить перемены, которые захотел народ. Мы всего лишь мостик между настоящим и построением будущего Судана», – добавил аль-Бурхан.

Ранее аль-Бурхан и его заместитель Мухаммед Хамдан Дакло подтвердили стратегический характер российско-суданских отношений.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Россия признала новые власти Судана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.