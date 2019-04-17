Новые власти Судана заявили о стратегическом характере отношений с Россией

Председатель Высшего военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель Мухаммед Хамдан Дакло на встречах со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым подтвердили стратегический характер российско-суданских отношений.

«В ходе состоявшихся обстоятельных бесед с суданской стороны было заявлено, что, несмотря на произошедшую в Судане смену власти в результате массовых народных выступлений с требованиями политических и социально-экономических преобразований, характер российско-суданских отношений, основанных на многолетних традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, остается неизменным и расценивается в Хартуме как стратегический», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Богданов в свою очередь подтвердил уважение Россией фундаментального принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и приветствовал преемственность независимого внешнеполитического курса Судана, приверженность его нового руководства ранее заключенным международным соглашениям и договорам, добавили в МИД России.

В ходе встреч спецпредставителя президента России с новыми властями Судана «был констатирован твердый настрой Москвы и Хартума на поступательное развитие многопланового партнерства в интересах двух наших стран, а также поддержания региональной стабильности и безопасности», сообщили в МИД.

«Был также обсужден ряд практических аспектов дальнейшего продвижения двустороннего российско-суданского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, включая вопросы борьбы с международным терроризмом», – рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку.

13 апреля во главе Судана встал экс-начальник штаба сухопутных войск и действующий главный инспектор вооруженных сил этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, который был приведен к присяге перед армией в качестве нового главы Военного совета.

Россия и Саудовская Аравия уже признали новые власти Судана.

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