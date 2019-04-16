Россия признала новые власти Судана

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Да, конечно», – сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, признает ли Москва новые власти Судана и поддерживает ли контакты, передает РИА «Новости».

11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку и был арестован. Власть перешла к Военному совету, который будет управлять государством в течение двух лет.