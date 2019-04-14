Саудовская Аравия поддержала военный переворот в Судане

Саудовская Аравия поддерживает действия Военного совета Судана, который сместил президента Судана Омара аль-Башира, сообщают информационные агентства.

«Королевство Саудовская Аравия следило за развитием событий в братской Республике Судан, заявлением, сделанным главой переходного военного совета», – приводит сообщение властей королевства РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское агентство новостей.

Эр-Рияд отметил «исторические связи» двух стран и выразил «поддержку объявленных советом шагов». Саудовская Аравия надеется, что решения военных смогут обеспечить «безопасность и стабильность в Судане».

Саудовская Аравия сообщила о планах направить Хартуму гуманитарную помощь, «включая топливо, зерно и лекарства».