Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест
«Ведомости»: Суд отправил под домашний арест главного финансиста МЧС Голикову
Никулинский районный суд Москвы отправил главу финансового департамента МЧС Надежду Голикову под домашний арест, ее обвиняют в крупном мошенничестве при распределении жилищных субсидий для сотрудников, пишут СМИ.
Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему руководителю финансово-экономического департамента министерства, пишут «Ведомости».
«Заседание по избранию меры пресечения прошло еще 9 июня в Никулинском суде», – рассказал источник издания. Дело расследует УВД по Западному административному округу столицы.
Надежду Голикову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление связано с получением выплат, предназначенных для нуждающихся спасателей. Максимальное наказание по уголовной статье составляет до десяти лет лишения свободы.
Представители ведомства подтвердили увольнение Голиковой. В министерстве отметили, что проводят системную работу по пресечению противоправной деятельности, однако отказались комментировать ход следствия.
В мае суд приговорил семерых фигурантов коррупционного дела в самарском управлении МЧС к длительным срокам.
В феврале правоохранители арестовали заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе за мошенничество.