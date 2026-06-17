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На Чукотке задержали похитивших 40 млн рублей жителей Омска
МВД: На Чукотке задержали похитивших 40 млн рублей жителей Омска
На Чукотке задержали трех жителей Омска по подозрению в хищении около 40 млн рублей через фиктивные государственные контракты на строительство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники службы экономической безопасности совместно со следователями полиции задержали на Чукотке трех жителей Омска, подозреваемых в крупном мошенничестве, пишут «Вести» со ссылкой на Волк.
Представитель ведомства пояснила, что злоумышленники приобрели строительную компанию для участия в электронных торгах.
Аферисты заключали госконтракты на строительно-монтажные работы в различных регионах страны. Для победы в тендерах они существенно занижали стоимость своих услуг, при этом изначально не планируя выполнять обязательства в полном объеме.
В некоторых случаях мошенники привлекали субподрядчиков, которые выполняли лишь незначительную часть оговоренных работ. Общая сумма заключенных контрактов превысила 128 млн рублей. В качестве авансов заказчики перечислили злоумышленникам около 40 млн рублей, которые в итоге были похищены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омский суд арестовал руководителя строительной компании за хищение 545 млн рублей по госконтракту.