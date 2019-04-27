В Китае сравнили «всемогущий» «Посейдон» и новейший подводный дрон США

Новейшие российские подводные беспилотные аппараты превосходят китайские и американские аналоги, а «всемогущий» «Посейдон» восхищает весь мир, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Китайское издание рассмотрело данные о проекте американского подводного беспилотника Проект под названием Manta – это дрон – носитель сверхскоростных торпед, который с помощью искусственного интеллекта в теории будет способен обнаруживать и уничтожать цели, передает «ИноСМИ» содержание публикации.

Работа над проектом США начали в 1996 году. Американский дрон, работа над которым до сих пор не завершена, как ожидается, будет способен погружаться на глубину немногим больше 500 метров.

При этом российский «Посейдон» может использоваться на гораздо более серьезных глубинах. Высокая скорость к тому же позволит ему уйти от любой торпеды.

«Посейдон» может нести мощный ядерный заряд. Китайские СМИ также обращают внимание на его новый сонар, способный транслировать 3D-изображение подводного мира и морского дна. Кроме того, китайское издание указывает, что российский «Поссейдон» способен нести камеры высокого разрешения и применяться для глубоководных исследований.

Несколько таких дронов обеспечат контроль в Северном Ледовитом океане под водой и подо льдом, а значит чужие субмарины не смогут тайком приблизиться к российским берегам, добавляет издание.

«Хуаньцю шибао» напоминает, что с начала XXI века Китай полностью засекретил разработки подводных беспилотников.

Ранее сообщалось, что система «Посейдон», которая состоит кроме самих аппаратов еще из подводной лодки-носителя беспилотников «Белгород» (проект 09852), будет принята на вооружение ВМФ через два года.