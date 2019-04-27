Продюсер Фадеев отреагировал на скандальный финал детского «Голоса»

Продюсер Максим Фадеев, который был наставником в первых двух сезонах проекта «Голос. Дети», записал видеообращение по поводу финала шестого сезона шоу, победу в котором одержала Миккела Абрамова, дочь певицы Алсу.

«Я посмотрел финал. Я открывал этот проект, это мой проект, я его очень любил, он мне небезразличен, но я оттуда ушел, на это есть серьезные причины», – сказал он в Instagram.

«От меня хотят комментариев. А нужен ли комментарий? Мне кажется, нет», – добавил он.

Победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, в социальных сетях писали, что другие финалисты были более достойны победы.

Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Российский актер Станислав Садальский раскритиковал «галкинскую самодеятельность» и отметил, что, кроме «доченьки Алсу», на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».

Наставница телевизионного проекта «Голос. Дети», певица Светлана Лобода прокомментировала итоги финала конкурса, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографии соперников Миккелы, сопроводив их смайлом-сердечком.