Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал результаты финала телевизионного проекта «Голос. Дети», победу в котором одержала Миккела Абрамова, дочь певицы Алсу.

«Доченька Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети» и получила 1 млн рублей... Ну кто бы сомневался, что не победит», – написал он в Instagram.

«Конечно, у дочери Алсу неплохой тембр и поет хорошо, но какие более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети там были! Жаль их всех», – добавил Садальский, раскритиковав «галкинскую самодеятельность».

В свою очередь иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) в комментарии радиостанции «Говорит Москва» признался, что был обескуражен победой дочери Алсу. «Я был уверен, что победит мальчик Ержан из Казахстана. Я думаю, что будет очень большой общественный резонанс, очень многие люди недовольны», – добавил он.

«Я сам был в юношестве большим поклонником Алсу, сейчас я вижу, что ее репутация будет под угрозой. Не берусь осуждать», – сказал иеромонах Фотий.

Победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, в социальных сетях писали, что другие финалисты были более достойны победы.

Телеведущий Максим Галкин пообещал, что после такого скандала они с Аллой Пугачевой не будут отправлять своих детей на подобные конкурсы.

Наставница телевизионного проекта «Голос. Дети», певица Светлана Лобода прокомментировала итоги финала конкурса, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографии соперников Миккелы, сопроводив их смайлом-сердечком.