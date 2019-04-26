ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции

ВСУ обстреляли из минометов район Донецкой фильтровальной станции, персонал предприятия был эвакуирован, сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Ясиноватой. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. ВСУ продолжают вести минометный огонь, персонал находится в укрытии, на данный момент выпущено 35 мин калибра 120 мм. Информация о повреждениях уточняется», – сказал Якубов, передает «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что со стороны Украины в пятницу также проводился обстрел в районе Васильевской насосной станции.

Ранее перед выборами президента Украины ВСУ снова устроили массированные обстрелы позиций ополчения. В ЛНР также заявляли об активизации украинских силовиков.