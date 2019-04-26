Посольство России назвало приговор Бутиной провокацией спецслужб США

Посольство России в Вашингтоне не согласилось с приговором россиянке Марии Бутиной, обвинив американский суд в «вопиющем беззаконии».

«Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал», – сообщается в заявлении посольства в Facebook.

По словам дипломатов, Бутину заставили оговорить себя, угрожая длительным тюремным сроком.

«Под надуманными обвинениями в совершении «сговора с целью действия в качестве агента России», не имеющими под собой никаких реальных оснований, американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жестких тюремных условиях»,– сказано в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что Бутина стала жертвой политики, а ее арест – результат работы спецслужб США. В дипмиссии заверили, что будут бороться за немедленное освобождение россиянки.

«Бутина – политическая заключенная, жертва провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США. Настаиваем на невиновности нашей соотечественницы. Требуем ее незамедлительного освобождения. Продолжим оказывать ей всестороннюю консульско-правовую помощь», – говорится в сообщении.

В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Напомним, Бутина была задержана летом 2018 года, позже она призналась по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, и согласилась заключить сделку со следствием.