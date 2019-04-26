В Роскосмосе прокомментировали пожар на ракетном заводе в Красноярске

Пожар на территории предприятия «Красмаш» произошел на примыкающем частном заводе, сообщили в Роскосмосе.

Информация о пожаре докладывается напрямую главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

Также в пресс-службе заверили, что для предотвращения распространения огня с территории завода предприняты все необходимые меры.

Пожар на территории завода «Красмаш» начался во второй половине дня в пятницу. Предприятие занимается производством баллистических ракет «Сармат». В Роскосмосе ранее заявляли, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников «Бирюса».

В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 24 тыс. квадратных метра.

В правительстве региона посоветовали жителям города для защиты от дыма закрывать окна и двери.