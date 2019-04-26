В Красноярске загорелся завод по производству ракет «Сармат»

В Красноярске загорелся ракетный завод «Красмаш», возгорание началось с крыши одного из корпусов.

Огонь тушат 64 человека при 16 автоцистернах и пяти автолестницах, сообщили в МЧС.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что площадь возгорания составила 5 тыс. квадратных метров. В МЧС возгорание назвали «масштабным». В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия.

«На территории «Красмаша» расположен завод по производству холодильников «Бирюса», склад годовой продукции. На этом складе произошло возгорание. Сотрудники завода «Красмаш» совместно с МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещения, непосредственно относящимся заводу», – сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, передает РИА «Новости».

По данным телеграм-канала Baza, пожару уже присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, в цеху полностью обрушилась крыша. Телеграм-канал Hue сообщил, что упала также одна из стен корпуса.

В то же время в Роскосмосе сообщили, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников. Самому оборонному предприятию, по заверению госкорпорации, огонь не угрожает.

Основной деятельностью завода является производство ракетно-космической техники, в 1989 году предприятие освоило производство и выпуск базовых модулей разгонных блоков ракет-носителей «Протон» и «Зенит», предназначенных для вывода космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты, а в 1997 году – базового модуля разгонного блока «ДМ-SL» для РН «Зенит-3SL» по проекту «Морской старт».

На данный момент завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».