Площадь пожара на ракетном заводе в Красноярске увеличилась почти в пять раз

Площадь возгорания на заводе «Красмаш» в Красноярске выросла до 24 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС.

«Угрозы распространения огня на другие объекты нет», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что площадь горения составляет 5 тыс. квадратных метров.

В результате ЧП обрушились крыша горящего здания и стена.

Завод «Красмаш» занимается производством баллистических ракет «Сармат».