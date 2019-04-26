Стали известны подробности пожара на ракетном заводе в Красноярске

Пожар произошел в холодильном цехе завода «Красмаш» в Красноярске, рухнула кровля цеха, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Произошло обрушение кровли на 2,5 тыс. квадратных метров», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

На место пожара отправилась лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, добавили в МЧС.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что в горящем здании нет боевой техники, строение расположено обособленно, благодаря чему огонь остальным цехам не угрожает.

Другой источник в экстренных службах также уточнил, что «угрозы детонации ракет нет, они не снабжены боеголовками. Цехи сборки ракет находятся примерно в 1 км от горящего складского цеха».

Напомним, пожар начался на территории завода «Красмаш», занимающегося производством баллистических ракет «Сармат». В Роскосмосе утверждают, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников «Бирюса».