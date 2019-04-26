Пожар на ракетном заводе в Красноярске локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на заводе «Красмаш» в Красноярске, погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава агентства по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности региона Александр Эйдемиллер заявил, что слухи в Сети о якобы двух погибших на месте пожара не соответствуют действительности, сообщается на сайте правительства.

«Цеха основного производства завода «Красмаш» находятся на удалении от очага возгорания. Огонь им не угрожает. Пожар также не угрожает и жилым районам. Жизнеобеспечению района ничего не мешает», – приводится цитата Эйдемиллера.

Вместе с тем он порекомендовал жителям города закрыть окна и двери, чтобы защититься от дыма. Результаты исследования мобильной лаборатории для изучения воздуха в районе возгорания показали, что превышений допустимых концентраций вредных веществ нет.

«В условиях штиля дым поднимается высоко над местом возгорания и уходит в сторону от города», – заключил чиновник.

Напомним, пожар начался на территории завода «Красмаш», занимающегося производством баллистических ракет «Сармат». В Роскосмосе утверждают, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников «Бирюса».

В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 24 тыс. квадратных метра.