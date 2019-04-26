Адвокат Бутиной пообещал вернуть ее в Россию в 2019 году

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисскол заявил, что его подзащитная вернется в Россию уже в этом году.

По его словам, Бутина вернется на родину в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости».

В пятницу сообщалось, что россиянке вынесли приговор за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

Суд также одобрил депортацию девушки на родину после отбытия наказания.

Судья в ходе вынесения приговора отметила, что девять месяцев, проведенных девушкой за решеткой, будут ей зачтены.

Она также обратила внимание на образованность Бутиной и высокие моральные качества.

«Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными», – сказала судья.

Дрисскол также заявил, что Бутина не связана с расследованием Мюллера, это не должно было влиять на вынесенный приговор. Он также сообщил, что обсудит с подзащитной возможность обжалования приговора.

Он пояснил, что защита против такого приговора, но принимает решение, так как аппеляция займет больше, чем осталось провести девушке в заключении.

«Есть некоторые ограниченные возможности в этой ситуации, поскольку мы приняли сделку о признании вины. Я обсужу их (с Бутиной). Но не думаю, что будет много сделано в этом направлении», – отметил он.