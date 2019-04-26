Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

По данным источников, расследование дела завершено. Всех участников процесса знакомят с материалами делами. По ходатайству следователя экс-полицейским продлеваются сроки ареста.

В пятницу рассматривался вопрос о продлении ареста Павлу Яромчуку, подозреваемому в изнасиловании сотрудницы полиции. Кроме него по делу проходят двое начальников районных отделов полиции, сообщает портал bash.news.

Отмечается, что Яромчук выглядел бодро; в короткой беседе с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально. При этом его супруга долго уходила от камеры, а после призналась, что у нее уже не осталось веры в справедливость.

Яромчуку продлевали арест уже дважды – последний раз в конце февраля.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Трех фигурантов дела арестовали.

Позже стало известно, что потерпевшая решила стать адвокатом после увольнения из органов внутренних дел.