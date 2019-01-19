Изнасилованная и уволенная дознавательница из Уфы нашла новое занятие

Девушка-дознаватель из Уфы, обвинившая троих коллег в изнасиловании, решила стать адвокатом после увольнения из органов внутренних дел.

Бывшая дознаватель подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал Mash.

Для получения статуса адвоката ей придется сдать экзамены.

В пятницу в МВД по Республике Башкортостан сообщили об увольнении двух сотрудниц подразделения дознания из-за совместной с тремя руководителями пьянки в помещении административного здания ОМВД.

Трое руководителей были уволены ранее, после возбуждения уголовного дела об изнасиловании. Во вторник их признали гражданскими ответчиками, что позволит суду рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда.