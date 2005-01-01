Изнасилованную дознавательницу из Уфы уволили из полиции

Девущку-дознавателя из Уфы, обвинившую троих коллег в изнасиловании, уволили из органов внутренних дел, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

«Принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД России по Уфимскому району из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – говорится в сообщении республиканского МВД.

Решение об увольнении принято после служебной проверки, проведенной по поручению министра внутренних дел по Башкортостану генерала-лейтенанта полиции Романа Деева.

«В ходе служебной проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району», – сообщили в ведомстве.

Трое руководителей ранее были уволены за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

В среду стало известно, что отец уфимской дознавательницы, начальник башкирского ОМОНа Ирек Сагитов в частном разговоре заявлял, что не признает в пострадавшей девушке родную дочь.

Ранее бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, признали гражданскими ответчиками, что позволит суду рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда.