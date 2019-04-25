Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске

Генеральный директор украинской компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко примет участие в переговорах операторов нефтепровода «Дружба», которые состоятся 26 апреля в Минске.

«Стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы, связанной с остановкой транспортировки нефти на участке «Мозырь-Адамово» и угрозой полной остановки нефтепровода «Дружба» из-за поставок некачественной российской нефти – отмечается в сообщении «Укртранснафты» в Facebook.

На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

В среду Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть. После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. В четверг импорт нефти по трубопроводу «Дружба» остановила Чехия.

Между тем стало известно, что чистая российская нефть поступить на границу с Белоруссией в ближайший понедельник, а Минск частично восстановил поставки светлых нефтепродуктов.