Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах для полетов на Луну

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал главам представительств иностранных государств, собравшимся в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, о перспективных российских сверхтяжелых ракетах для полетов на Луну.

Судя по видео телестудии Роскосмоса, размещенном в YouTube, первая ракета («Енисей») имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая более мощная ракета («Дон») имеет стартовую массу 3281 тонну и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 140 тонн, на геостационарную орбиту – 29,5 тонны, к Луне – 33 тонны, передает РИА «Новости».

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По словам источника в отрасли, будущими полезными нагрузками для «Енисея» и «Дона» станут запускаемые к Луне пилотируемый транспортный корабль массой 20 тонн, лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой 27-32 тонны.

Кроме того, ракетоносители смогут выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) космические аппараты на базе транспортно-энергетического модуля массой 26-30 тонн и в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля (место в космосе, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли) – телескопы массой 30-40 тонн для фундаментальных исследований дальнего космоса.

Напомним, в Международный день космонавтики исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о подготовке пилотируемого полета на Луну. Также стало известно, что для высадки на Луну в России решили создать новый скафандр.

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