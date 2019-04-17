Российским космонавтам пообещали новый скафандр для высадки на Луну

Генеральный директор и главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что в 2019 году планируется начать разработку нового модульного скафандра, который можно будет использовать при высадке космонавтов на Луну.

По его словам, новый скафандр можно будет использовать и при выходе в открытый космос с Международной космической станции, и при высадке на Луну, хотя последняя потребует небольшой трансформации снаряжения, передает ТАСС.

На разработку скафандра, по мнению Позднякова, уйдет несколько лет с учетом «цикла отработки и испытаний». «В этом году мы уже точно должны сформулировать облик и начать работу. Мы надеемся, что контракт будет подписан в этом году», – сказал Поздняков, уточнив, что неофициальные предложения по проекту уже были озвучены «Энергии».

«Жесткая кираса для высадки на Луну должна быть укороченной, возможно, будет изменен вход. Самое главное – это оболочка ног, потому что подвижность должна быть очень высокой. Но основная концепция скафандра останется такой же», – пояснил главный конструктор.

Напомним, в Международный день космонавтики исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал подробности планируемого полета на Луну.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах раскручивания новой космической гонки.

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