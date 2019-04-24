Грызлов не увидел перемен в поведении Киева на минских переговорах после победы Зеленского

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...

Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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            Грызлов не увидел перемен в поведении Киева на минских переговорах после победы Зеленского

            24 апреля 2019, 19:14

            Текст: Анастасия Норина

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            Несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

            Он рассказал, что сегодня состоялось первое заседание контактной группы после выборов нового украинского президента, где украинцы «проголосовали против действующей киевской власти, против ее политики, против силового подавления Донбасса», передает ТАСС.

            «Президент (Петр) Порошенко получил поддержку людей, когда обещал мир в Донбассе, обещал диалог и реализацию мирного плана. И он потерял поддержку людей, когда оказался на самом деле президентом войны. Избиратели Украины проголосовали против этой позиции, но на поведении и заявлениях киевской делегации это пока не отразилось. Если не считать того факта, что некоторые участники украинской делегации в Минске сегодня не появились», – сказал Грызлов.

            Он подчеркнул, что иллюзии питать не стоит, так как «партия войны» все еще действует и, кроме того, «имеет поддержку в лице уходящего президента Украины». При этом полпред считает, что смена власти по результатам выборов «открывает возможность для возвращения внутриукраинского конфликта к выполнению Минских договоренностей».

            По словам Грызлова, ситуация в Донбассе имеет тенденцию к улучшению, поэтому сейчас самое важное – не допустить ее ухудшения. Он подчеркнул, что несмотря на сокращение количества обстрелов, ВСУ ежедневно продолжают провокации. В качестве примера полпред привел Докучаевск, попавший утром под огонь.

            Также Грызлов заявил, что на переговорах в столице Белоруссии украинская делегация блокирует усилия по введению устойчивого режима прекращения огня в Донбассе.

            «Для устойчивого перемирия нужно реализовать ряд мер в качестве дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня. К сожалению, сегодня киевская сторона вновь отказалась согласовать эти меры, хотя с их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники», – отметил полпред.

            Он уточнил, что эти меры должны включать в себя принятие и соблюдение приказов о прекращении огня, эффективное применение дисциплинарных мер при нарушениях режима прекращения огня, а также отказ от наступательных действий и прочее.

            Ранее контактная группа не смогла согласовать «пасхальное» перемирие.

            Напомним, в середине апреля Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.


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