Грызлов не увидел перемен в поведении Киева на минских переговорах после победы Зеленского

Несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

Он рассказал, что сегодня состоялось первое заседание контактной группы после выборов нового украинского президента, где украинцы «проголосовали против действующей киевской власти, против ее политики, против силового подавления Донбасса», передает ТАСС.

«Президент (Петр) Порошенко получил поддержку людей, когда обещал мир в Донбассе, обещал диалог и реализацию мирного плана. И он потерял поддержку людей, когда оказался на самом деле президентом войны. Избиратели Украины проголосовали против этой позиции, но на поведении и заявлениях киевской делегации это пока не отразилось. Если не считать того факта, что некоторые участники украинской делегации в Минске сегодня не появились», – сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что иллюзии питать не стоит, так как «партия войны» все еще действует и, кроме того, «имеет поддержку в лице уходящего президента Украины». При этом полпред считает, что смена власти по результатам выборов «открывает возможность для возвращения внутриукраинского конфликта к выполнению Минских договоренностей».

По словам Грызлова, ситуация в Донбассе имеет тенденцию к улучшению, поэтому сейчас самое важное – не допустить ее ухудшения. Он подчеркнул, что несмотря на сокращение количества обстрелов, ВСУ ежедневно продолжают провокации. В качестве примера полпред привел Докучаевск, попавший утром под огонь.

Также Грызлов заявил, что на переговорах в столице Белоруссии украинская делегация блокирует усилия по введению устойчивого режима прекращения огня в Донбассе.

«Для устойчивого перемирия нужно реализовать ряд мер в качестве дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня. К сожалению, сегодня киевская сторона вновь отказалась согласовать эти меры, хотя с их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники», – отметил полпред.

Он уточнил, что эти меры должны включать в себя принятие и соблюдение приказов о прекращении огня, эффективное применение дисциплинарных мер при нарушениях режима прекращения огня, а также отказ от наступательных действий и прочее.

Ранее контактная группа не смогла согласовать «пасхальное» перемирие.

Напомним, в середине апреля Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.