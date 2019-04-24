Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать «пасхальное» перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не смогла договориться о введении перемирия с 26 апреля на Пасху, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, «пасхальное» перемирие в Донбассе с 26 апреля», – написала Геращенко в социальных сетях.

Следующая встреча контактной группы должна состояться 22 мая в Минске, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Несмотря на все договоренности о прекращении огня, ВСУ продолжает нарушать соглашения и продолжает обстреливать инфраструктуру Донбасса и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что «киевская партия войны» может усугубить ситуацию в Донбассе до того, как в должность президента Украины вступит Владимир Зеленский. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявлял, что Киев создает все новые точки невозврата Донбасса.

Напомним, в середине апреля Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.