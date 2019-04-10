Грызлов заявил о создании Украиной новых точек невозврата Донбасса

Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил журналистам, что Киев создает все новые точки невозврата Донбасса.

«Ряд политиков в Киеве увлечены действиями, которые объективно направлены на создание все новых точек невозврата Донбасса на Украину. К этим действиям можно смело отнести существенное ограничение в работе офиса ОБСЕ, в задачи которого входит обеспечение диалога участников переговоров. На данный момент эта работа оказалась фактически заблокирована», – приводит ТАСС слова Грызлова, сказанные после заседания контактной группы.

Ранее Грызлов сказал, что накануне второго тура выборов президента на Украине можно ожидать новых нарушений со стороны киевской «партии войны». Он отметил, что перед выборами на линии соприкосновения в Донбассе проходили вооруженные провокации ВСУ.