Грызлов не исключил провокаций со стороны киевской «партии войны»

В преддверии второго тура президентских выборов на Украине можно ожидать новых нарушений со стороны киевской «партии войны», заявил полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

«Впереди второй тур, и можно ожидать новых нарушений и новых провокаций со стороны киевской «партии войны», – приводит его слова ТАСС.

В этой связи Грызлов особо отметил «мужество и выдержку жителей Донбасса в этот непростой период», а также призвал ОБСЕ «более оперативно реагировать на нарушения со стороны ВСУ».

Он отметил, что окончательные итоги первого тура выборов на Украине еще не подведены, но уже сейчас ясно, что данные голосования были скорректированы в пользу действующей власти. «Большинство избирателей не верят действующей киевской власти», – констатировал Грызлов.

По его словам, украинские власти применяли самые разные виды манипуляций ради победы на выборах. Оппозиционные силы подвергались давлению, некоторые из них попали под запрет, преследовались даже заявления о необходимости диалога с Донбассом и выполнения Украиной Минских соглашений, перечислил полпред России.

«Были и другие предвыборные махинации в пользу киевской власти, были вооруженные провокации ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», – добавил он.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине прошли президентские выборы. ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

После обработки 70,03% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,45% голосов. Петр Порошенко на втором месте, он набирает 16,19%. Примечательно, что действующий глава украинского государства теряет позиции.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.